İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda; H.D., Ş.D., S.K. ve A.T. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.D., Ş.D. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Finans, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.