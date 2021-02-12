Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı

12.02.2021 21:58
Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda; H.D., Ş.D., S.K. ve A.T. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.D., Ş.D. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken,  A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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