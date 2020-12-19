Son dakika haberi! Adıyaman'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 şişe sahte içki, 10 litre etil alkol ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 uçaksavar mermisi ve 10 mermi ele geçirdi.

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