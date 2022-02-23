Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

23.02.2022 09:08
Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazide silahla ağır yaralanmış olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazide silahla ağır yaralanmış olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki boz arazide yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Ramazan Ü. tedavisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ramazan Ü. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı Mazgal hırsızları tutuklandı Mazgal hırsızları tutuklandı

Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
07:53 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement