Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazide silahla ağır yaralanmış olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki boz arazide yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Ramazan Ü. tedavisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ramazan Ü. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.