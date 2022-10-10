112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Taşdamlar ile Korucak köylerinde yaşayanlar arasında su meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kaynak: AA

Adıyaman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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