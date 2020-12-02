Son dakika haberi! Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.