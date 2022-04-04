Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu N.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika