Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

04.04.2022 09:24
Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu N.D. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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