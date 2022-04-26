Son dakika haberi! ADIYAMAN'DA, TERÖR ŞÜPHELİSİ ESKİ HDP İL BAŞKANI ADLİYEDE - Son Dakika

ADIYAMAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda yakalanan eski HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ile B.A., adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü ile irtibatı belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ile B.A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.