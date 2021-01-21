Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Türk idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi 1339 Sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü Türk ile motosiklette bulunan Uğur Türk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika