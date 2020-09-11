Son dakika haberi: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Çevik'in ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Çevik ile araçta bulunan Sezgin Dinçer ve Abdurrahim Aydın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Çevik idaresindeki 02 KA 595 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 1'inci kilometresinde şarampole devrildi.

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