Adıyaman'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'dan Adıyaman'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şahısların içerisinde bulunduğu araç, Adıyaman girişinde durdurularak arandı. İ.Ç., S.Ç., ve F.G., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçtan 91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken uyuşturucu maddesi de muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN