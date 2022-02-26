Son dakika haberi | Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

26.02.2022 11:16
Son dakika haberi | Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler... Adıyaman'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'dan Adıyaman'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şahısların içerisinde bulunduğu araç, Adıyaman girişinde durdurularak arandı. İ.Ç., S.Ç., ve F.G., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçtan 91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken uyuşturucu maddesi de muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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