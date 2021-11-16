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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

16.11.2021 16:42

ADIYAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika
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