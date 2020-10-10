Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E. ile Y.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika