Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E. ile Y.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.