Son dakika haberi! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle E.T, Y.F.G, A.K, A.S. ve M.A.S'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K ve Y.F.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.