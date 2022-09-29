Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğa çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında; U.G., T.A., M.D. ile A.A. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 64 gram mltamfetamin, 95 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardınadn adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile A.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLANMA - Son Dakika

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