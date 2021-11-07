Üye Girişi
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

07.11.2021 12:49
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, Adıyaman- Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında, plakası belirtilmeyen otomobili durdurmak istedi.

Otomobilde bulunan A.K, yanında bulunan 34 gram sentetik uyuşturucuyu yola savurdu.

Gözaltına alınan A.K. ile N.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz 13:28 TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı 12:55 Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar
11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt! Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi 10:53 Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler 10:22 İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı 08:48 Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
CHP ve İYİ Parti, CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi         
12:56
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu         
12:18
Burcu Biricik ve eşinden bebek sorusuna sitemkar cevap Burcu Biricik ve eşinden bebek sorusuna sitemkar cevap         
11:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Son ankette vatandaşa Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim         
10:55
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı         
08:15
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 13:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement