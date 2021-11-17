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Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

17.11.2021 16:28
Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kentte, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda dün belirlenen adrese operasyon düzenlenmiş 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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