Son dakika haberi... Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kentte, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda dün belirlenen adrese operasyon düzenlenmiş 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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