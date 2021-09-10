Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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