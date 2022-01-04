Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 217 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika