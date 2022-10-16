Son dakika haberi... Adıyaman'da yol verme kavgasına polis müdahalesi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adıyaman'da yol verme kavgasına polis müdahalesi

16.10.2022 12:22
Son dakika haberi... Adıyaman'da yol verme kavgasına polis müdahalesi

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanında iki grup arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bir birine yumruklarla saldıran şahısları fark eden polis ekipleri şahıslara müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde olayda ölen yada yaralanan olmadı. Bir birinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Adıyaman'da yol verme kavgasına polis müdahalesi - Son Dakika

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