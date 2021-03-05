Son dakika haberi: ADIYAMAN Kahta'da trafik kazası 3 yaralı

Kahta'da trafik kazası 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turanlı Köyünde meydana geldi.

Ramazan Banaz yönetimindeki 02 AAV 479 plakalı otomobil ile Murat Dadaş Güleç idaresindeki 02 ABM 941 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Murat Dadaş Güleç, olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkartıldı.Yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan Gamze Güleç ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.