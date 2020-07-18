Son dakika haberi... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Çuhadar ve eşi ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder de katıldı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Çuhadar, şehitlerin geride bıraktıkları en kıymetli emanetinin değerli aileleri olduğunu aktardı.

Programda şehit ve gazilerin çocuklarını da kucaklayan Vali Çuhadar ve eşi çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu organizasyonda şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Çuhadar, şunları kaydetti:

"Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları başımızın tacıdır. Sizler bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerisiniz. Sizler vatan, bayrak ve istiklal uğruna bedel ödemişsiniz. Öz kardeşimiz, öz ailemizsiniz. Çocuklarınız sizin olduğu kadar bizim de yavrularımız. Bu güzel günde bizleri bir araya getiren Emniyet Müdürümüze ve değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Kapımız da gönlümüz de şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Allah tüm şehitlerimizden, gazilerimizden ve onları yetiştiren ailelerinden razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık diliyorum."