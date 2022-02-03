Son dakika haberi: Adliye bahçesinde bıçaklı kavga: 7 gözaltı - Son Dakika

Samsun Adliyesi bahçesinde duruşma çıkışı taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava çıkışı adliye bahçesinde mağdur tarafı ile sanık tarafı arasında bıçaklı kavga çıktı. Adliye polisi olaya kısa sürede müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Kavga sırasında bir kişide ekmek bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN