Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi

24.03.2022 15:21
Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi

Son dakika gelişmesine göre Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 68 sanığın tahliye edilmesi kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi

İSTANBUL - Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 68 sanığın tahliye edilmesi kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu. Daire, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, 68 sanığın ise tahliyesine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığını kaydederek tutuklama talebini reddetti.

Olayın Geçmişi

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı "örgüt yöneticiliği", "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi birçok suçtan 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Bozma kararı ile birlikte, 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulunduran daire, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık, tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel telkinler sonucu fesada uğratıldığını gerekçe göstererek, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

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Son dakika... Başsavcılıktan Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz Son dakika... Başsavcılıktan Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz Son dakika haberi: Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada karar Son dakika haberi: Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada karar

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanığın tutuklamasına yönelik talep reddedildi - Son Dakika


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