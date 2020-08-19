Son dakika haberi! Adnan Oktar'ın kaçırdığını öne sürdüğü çocukları için Ankara'dan yardım istedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Adnan Oktar'ın kaçırdığını öne sürdüğü çocukları için Ankara'dan yardım istedi

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, Adnan Oktar organize suç örgütü tarafından 2018'de İstanbul'dan Hollanda'ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma (22), Büşra (19) ve Muhammet Hüseyin'in (19) babası Elvan Koçak (45), İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek çocuklarının kurtarılmasını talep ettiğini söyledi.

Son dakika haberi! Adnan Oktar'ın kaçırdığını öne sürdüğü çocukları için Ankara'dan yardım istedi, System.String[]

ANKARA'da, Adnan Oktar organize suç örgütü tarafından 2018'de İstanbul'dan Hollanda'ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma (22), Büşra (19) ve Muhammet Hüseyin'in (19) babası Elvan Koçak (45), İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek çocuklarının kurtarılmasını talep ettiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ve eski eşi tarafından çocukları Şeyma, Büşra ve Muhammet Hüseyin Koçak'ın Adnan Oktar'a teslim edildiğini ileri süren Elvan Koçak, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Elvan Koçak, bakanlık yetkilileri ile görüşerek çocuklarının kurtarılmasını istedi. Bakanlıktan çıktıktan sonra Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Elvan Koçak, çocuklarının 19 ve 17 yaşındayken Adnan Oktar tarafından alıkonulduğu iddiasıyla 11 Ocak 2018'de şikayetçi olduğunu söyledi. Elvan Koçak, mahkemenin velayeti kendisine verdiğini ancak kararın çıktığı gece Adnan Oktar'ın adamları tarafından çocuklarının İstanbul'dan Hollanda'ya kaçırıldığını iddia etti. 2018'de Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik başlatılan davada müşteki sıfatıyla yazılı beyanlarda bulunduğunu belirten koçak, geçtiğimiz günlerde sözlü ifade vermek üzere Avusturya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

'İSTANBUL'DAN YURT DIŞINA KAÇIRILDIKLARINI ÖĞRENDİM'10 Ağustos'ta ilk defa hakim karşısına çıktığını belirten Elvan Koçak, 2018'de kızlarının Adnan Oktar'ın yanında olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirterek, "Hemen Türkiye'ye geldim. 11 Ocak 2018'de suç duyurusunda bulundum. Adnan Oktar'ın haberi oluyor ve eski eşimi, oğlum Muhammed Hüseyin'i Avusturya'dan alarak Türkiye'ye getiriyor. Kızım o zaman 17 yaşındaydı. Kızımı 16 yaşında getirmişti. Adnan Oktar kızımı kendisinin yanında annesinin izniyle kaldığını göstermek istiyordu. 18 Ocak'ta karar çıktı. Adnan Oktar ve eski eşime uzaklaştırma çıktı, çocukların da velayeti geçici olarak bana verildi. O gece, 3 çocuğumu Şeyma'yı, Büşra'yı ve Muhammed'i yurt dışına kaçırdılar. Ben yurt dışına kaçırıldığını iddia ettiğimde, Adnan Oktar grubu, 'savcılığın izni ile gittiler' demişti. Telefon dinlemelerinde kaçırıldıkları, ceplerine kaç para koyulduğu itirafçı kızlar tarafından tek tek geçen hafta mahkemede anlatıldı. Çocuk büro ile çocukları almaya gittiğimizde bir gece önce İstanbul'dan yurt dışına kaçırıldığını öğrendik. Devletimiz Adnan Oktar'a büyük bir operasyon düzenledi. Silahlı suç örgütü olarak da beyan etti. Geçen hafta 10 Ağustos'ta ilk defa hakim karşısına çıktım, süreci anlattım. Çocuklar ile beraber kalan itirafçı Z.C., mahkemede, nasıl kaçırıldıklarını anlattı. Örgüt üyesi Kartal İş, kızım Şeyma'yı arayarak 'hazırlanın gidiyorsunuz' diyor. Z.C., 'bir araba geldi, temiz bir araba ama plakaları çamurlanmıştı' diyor. O gün çocuklarımı alıp götürüyorlar. Bu operasyondan sonra Z.C. de itirafçı oluyor" dedi.'ESKİ EŞİM ÇOCUKLARIMI KANDIRDI'Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Koçak, "Örgüt karalama kampanyalarına çocuklarımı ortak ediyor. Çocuklarımın o gece nasıl kaçırıldıklarını, kaç para verildiği belgeler ile devletimizin elinde. O gece gerçekten benim çocuklarım kaçırılmış. Bize ve diğer itirafçılara karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Bakanlığa bu isimleri verdim. Eski eşim, Büşrayı kandırıyor. Büşra tıp okuyacak bir öğrenciydi. Şeyma gelmek istemiyor, o dönemde Adnan Oktar'dan haz etmiyor. Şeyma'yı Büşra üzerinden kandırarak Aralık 2017'nin başında Adnan Oktar'ın yanına getiriyorlar. Şeyma bana en son yıl başı mesajı atmıştı. Ben onların orada olduğunu öğrenip, suç duyurusunda bulunduğum gece bir anda çocuklarım bana düşman oldular" diye konuştu.'KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILSIN'Koçak, bakanlık yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. İlk baştan beri de takipçisi olduğunu biliyordum, haberini alıyordum. Yine Türkiye'ye geldiğimde hakim karşısına çıktıktan sonra sayın bakanımıza çağrı yaptım; 'benim çocuklarımı getirin' diye. Sayın Süleyman Soylu talimat vermiş, gittim bakan yardımcılarımız ile görüştüm. Olayı baştan sona anlattım, elimdeki belgeleri verdim. Kırmızı bülten çıkarılsın, hem örgütün yurt dışındaki üyeleri hem de örgüt üyesi olan eski eşim getirilsin. O gelirse benim çocuklarımın da geleceğine inanıyorum. Büşra'nın ikizi Muhammet Hüseyin de örgütün elinde. Onların kontrolündeler, onların demediği hiçbir şeyi yapamazlar. 2013'te ayrıldığımızda eski eşim onların kanallarını izliyordu. Bize uygun olmadığını söyledim. Ayrılma nedenlerimizden biri de örgüte olan bağlılığıydı. Ayrıldıktan sonra örgütün Avrupa sorumlusu şu anda tutuklu İbrahim Tuncer, tabiri caizse ben kapıdan çıkmışım o bacadan girmiş bizim evimize. Çocuklarımın yıllarca akıllarını işlemiş" ifadesini kullandı.'KIZLARIMI İSTİSMAR ETMİŞ'

Elvan Koçak, "Büşra'ya cinsel taciz var. Şeyma'yı Büşra'nın zoruyla getirmişler, Adnan Oktar bundan haberdar oluyor. Zorla geldiği için istismar ediyor, işkence ediyor. Ben çocuklarımın kendi iradeleri ile Türkiye'ye geleceklerine inanmıyorum, örgütün kontrolündeler. Örgüt çökerse, örgüt finansal desteğini keserse o zaman gelebileceklerine inanıyorum. İşin içinde anneleri var. Anneleri geldiği zaman yargılanacak, belki tutuklanacak. Onların da buna izin vereceğine inanmıyorum, öyle düşünüyorum. Bir gün bu çilenin biteceğini düşünüyorum. Onlara çağrı yapmak istiyorum, gelsinler bu örgüt ile beraber mücadele edelim istiyorum" dedi.


Adnan Oktar, İstanbul, Ankara, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adnan Oktar'ın kaçırdığını öne sürdüğü çocukları için Ankara'dan yardım istedi - Son Dakika

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