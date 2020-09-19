ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangını 16 saat sonra söndürüldü. 8 helikopterin müdahale ettiği yangında 60 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm bölgesi Adrasan'ın Seylemit mevkisinde dün saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş çapta alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Alevlerin sarp kayalıklara doğru ilerlemesiyle birlikte karadan müdahalenin zorlaştığı yangın için söndürme helikopterlerinden destek istendi.

Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını yaptığı yazılı açıklama ile duyururken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de söndürme çalışmalarını bizzat yangın yerinde yönetti. 60 hektar ormanlık alanın yanarak küle döndüğü yangına 300 yangın söndürme personeli çevre illerden de desteğe gelen çok sayıda araç ve 8 helikopter müdahale etti. 16 saatlik çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede dumanın bir sis bulutu gibi çöktüğü dikkati çekti.2014 VE 2016'DA BÜYÜK YANGINLAR OLMUŞTU

Diğer yandan Adrasan yakın zamanda da büyük yangınlarla gündeme gelmişti. İlki 2014 yılında 16.5 saatte kontrol altına alınan yangın İnceboyun mevkisindeki ormanlık alanda 125 hektar alanda etkili olmuş bölgedeki otellerden ve evlerden zarar görenler olmuştu. İkinci yangın ise 2016 yılında Adrasan'da başlayıp günlerce sürmüş ve Adrasan'a yakın bir başka tatil bölgesi olan Olimpos'a kadar ilerlemiş toplamda 300 hektarlık alan zarar görmüştü.