Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor

17.04.2021 12:27
Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması, Alinda Antik Kenti ve Çevresi, Çarıklar Ana Tanrıça Açık Hava Kutsal Alanında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması, Alinda Antik Kenti ve Çevresi, Çarıklar Ana Tanrıça Açık Hava Kutsal Alanında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön tarafından Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı'nda gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmaları sırasında bulunan seramik ve küçük buluntuların fotoğraflama ve çizim çalışmaları ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu çalışma ofisinde gerçekleştirilirken, 2020 yılı çalışmaları gerekli fotoğraflama ve belgeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu çalışma sona erdi.

ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Antik Kenti ve çevresinde yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Alinda Antik Kentinin kuzey nekropol alanındaki mezarlar belgeleyerek ve detaylı envanterlerini yaptık. Alinda'nın yukarı ve aşağı şehrindeki surlar ve kuleler, tapınak, propylon, tiyatro, agora ve diğer yapılarında belgeleme çalışmaları yaptık. Çine ilçesi sınırlarındaki Alabayır ve Kırksakallar Mahalleleri arasında kalan Gerga-Kome kutsal alanında yapılan çalışmalarda tapınak, açık hava kutsal alanı, çeşmeler ve diğer anıtlardaki arkeolojik eserleri belgeledik" dedi.

Prof. Dr. Suat Ateşlier ve Doç. Dr. Emre Erdan tarafından çalışılan Çarıklar Ana Tanrıça Açık Hava Kutsal Alanı Aydın ilinin kuzeybatısındaki Çarıklar köyü sınırları içerisinde olan yerde önemli çalışmalar yapıldı. Çarıklar'daki araştırmalar sırasında tahminlerin ötesinde çok önemli sonuçlara ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Suat Ateşlier, "Yazılı kaynaklar ve arkeolojik veriler, Ana Tanrıça kültünün, en azından Neolitik Dönem ve sonrasında, Kuzey Karia ve çevresinde güçlü varlığını yansıtmaktadır. Beşparmak/Latmos kaya bölgedeki Ana Tanrıça kültü Neolitik Dönem'e aittir. Aphrodisias, Malkayası ve Çine Tepecik Höyük, Kalkolitik Çağ'dan kalma kültün sürekliliğini yansıtmaktadır. Aphrodisias, Çine- Tepecik ve Çakırbeyli-Küçüktepe Erken Tunç Çağı'nda da tanrıça kültünün bölgede devam ettiği göstermektedir. Geç Tunç Çağı'nda, bölge ve çevresi, yazıtlar, kabartmalar ve hatta bazı tanrı isimlerinden de anlaşılacağı üzere, Luvi kültürünün ve panteonunun etkisi altında olmalıydı" diye konuştu.

Yüzey araştırması çalışmalarını yapan ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri desteklerinden dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür etti. Çalışmaların Aydın başta olmak üzere bölgenin tarihi ve arkeolojisine önemli bir katkı sunacağını kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Arkeoloji bölümümüz, insanlık tarihine ışık tutacak projelere imza atmaya devem etmektedir. Kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması ve korunması konusunda akademisyenlerimizin gösterdiği sorumluluk bilinci, Üniversitemizi bu alanda değerli kılan en önemli unsurlardan biridir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor
Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor
Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor
Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor
Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji, Çarıklar, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ADÜ Arkeoloji Bölümü çalışmaları bölge tarihini gün yüzüne çıkartıyor - Son Dakika


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