Son dakika haberi: ADÜ'den Yunan basınına kınama - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yunanistan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren habere ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Rektör Aldemir mesajında, " Türkiye'nin dünya ve bölgesel politikalar içinde belirleyici bir rol oynamasını hazmedemeyenlerin tutum ve yaklaşımları, talihsiz ve bir o kadar da mesnetsiz beyanatlar ile hakarete varan bir dile dönüşmüştür. Bunun son örneğini Yunanistan'da sözde gazete adı altında çıkarılan "Dimokratia" gazetesinin 18 Eylül 2020 tarihli paçavrasında aziz milletimizin yükselişine önderlik eden Cumhurbaşkanımıza yönelik sergilenen hakaretlerde görmek mümkündür. Manşetten verilen hakaretlerin basın etik, özgürlük ve ilkeleri kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır. Gelinen noktada insanlık, sözde gazetecilik adı altında birilerinin milletimize yönelik geçmişten bugüne taşıdıkları kin ve nefretin en çirkin tezahürlerinden birine daha şahit olmuştur. Ne yazık ki Türk Milletinin asırlar boyunca sergilediği barışçıl yaklaşımlar, birileri tarafından dün olduğu gibi bugün de karşılığını bulmamaktadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, çaresizliğin ve bir o kadar da ahlaki yoksunluğun oluşturduğu çirkin hakaretleri muhataplarına iade ediyor, söz konusu pervasızlığı sergileyenleri en sert şekilde kınıyoruz. İnsanlık dışı bu tür yaklaşımların bölge barışına ve insanlığa verdiği zararların farkında olunarak, sorumlularla ilgili gerekli adımların atılması hususunda Yunan makamlarını göreve davet ediyoruz" dedi. - AYDIN