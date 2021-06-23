Üye Girişi
Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi

23.06.2021 10:15
Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak kişisel gelişim eğitimi veren öğretim üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak kişisel gelişim eğitimi veren öğretim üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, ADÜSEM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nermin Koruklu, Doç. Dr. Fatma Çakır, Şube Müdürü Hatice Yurtsever Işık ve öğretim üyeleri bulundu.

Toplum düzeni adına adalet kavramının büyük önem taşıdığını vurgulayan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Üniversitemiz ve Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleşen kişisel gelişim seminerleri ile yapılan bilgi paylaşımları çok değerli. Toplum düzenine katkı sağlayacak her türlü iş birliği çalışmasına hazırız" dedi.

ADÜSEM tarafından Aydın Adliyesinde görevli olan hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimlerini gerçekleştiren öğretim üyeleri görüşlerini paylaşarak, katkı vermekten dolayı memnuniyet içerisinde olduklarını ifade ettiler.

Eğitimlerde; Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu 'Öfke Kontrolü', İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt 'Protokol Kuralları', İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı İcil Tuncer 'Etkili İletişim Teknikleri', Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı 'Etkili Yazım ve Hızlı Okuma Teknikleri', İletişim Fakültesi Medya Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hicabi Arslan ise 'Medya Okur Yazarlığı' konularında seminer verdi.

Toplantı, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın öğretim üyelerine Teşekkür Belgesi ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi. - AYDIN

Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi
Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi
Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi

Mehmet Aydın, Rektör, Savcı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Profesör, 12:31 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da 12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? 12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak 11:42 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 11:29 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 11:21 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:34 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı         
11:44
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu         
11:35
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ADÜ'lü öğretim üyelerinden kişisel gelişim eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement