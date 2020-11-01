AFAD: "62 kişi hayatını kaybetti, 940 yaralı" - Son Dakika

AFAD: "62 kişi hayatını kaybetti, 940 yaralı"

01.11.2020 17:48
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 947 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 947 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. 62 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde yaralanan 940 vatandaşın 722'si taburcu edilirken, 218 vatandaşın ise tedavisi devam ediyor. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması aralıksız yürütülüyor.

AFAD, saat 17.00'de depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 478 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile bin 46 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Deprem sonrasında tüm bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirildi. 41 AFAD İl/Birlik Müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığına ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirildi. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne battı, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 43 tekne karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampus Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam bin 40 çadırın kurulumu tamamlanırken, bin 430 çadır kurulum aşamasında.

ÇALIŞMA GRUPLARI BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Kızılay tarafından 419 personel, 40 araç, 153 bin 376 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 106 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam bin 166 personel görevlendirildi. Psikososyal çalışma grubundan 246 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup, 293 hanede 783 kişi ile görüşüldü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildi. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirildi. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 269 iş makinesi ve 227 personel görev yapıyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmıyor. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 27 adedi kuruldu.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 24 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi

Açıklamanın sonunda afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması istenirken, gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesinin İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edildiği belirtildi.

(İHA)

AFAD: 62 kişi hayatını kaybetti, 940 yaralı

112 Acil, Deprem, AFAD, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: '62 kişi hayatını kaybetti, 940 yaralı' - Son Dakika


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