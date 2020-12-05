Son dakika haberi... AFAD Antalya'daki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... AFAD Antalya'daki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadığını bildirdi
05.12.2020 16:33
Son dakika sağlık haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin, "Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." paylaşımında bulunuldu.
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