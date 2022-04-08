Son dakika haberi... AFGAN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR; 4 SANIĞA 33'ER YIL HAPİS - Son Dakika

İSTANBUL 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Afganistan uyruklu Monirul İslam'ın öldürülmesiyle ilgili davada 6 sanıktan 4'ü hakkında 33'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın da beraatine hükmetti.

Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Absar Uddın, Sultan Masum, Sayed Hossen ve Mohammad Haider, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Rıza Şalvarlıoğlu ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

"SUÇLU OLSAM KAÇARDIM"

Savunma yapan sanıklardan Absar Uddın, "Ben cinayet işlemedim, suçlamayı kabul etmiyorum. Uzun süredir cezaevindeyim, mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Sayed Hossen ise savunmasında mağdur olduğunu belirterek, "Cezaevinde çok zorluk çekiyorum, çok zor geçiyor. Annem ve babam hasta ve mağdur. Ben suçsuzum. Eğer suçu işleseydim orada kalmazdım. Eğer suçlu olsaydım polis gelmeden önce kaçabilirdim. Kaçma şansım vardı, ama kaçmadım. Çünkü suçsuzum. Adaletinize güveniyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULADI Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Absar Uddın, Sultan Masum, Sayed Hossen ve Mohammad Haider'in 'Kasten öldürme' ve 'Birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, iyi hal indirimi de uygulayarak 33'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Mohammad Mizanur Rahman için suçu işlediğine dair kanaat oluşmadığı, sanık Rıza Şalvarlıoğlu'nun ise delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti. Mahkeme sanık Rıza Şalvarlıoğlu'nun suç delillerini gizlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİMonirul İslam'ın cesedi 21 Ocak 2020 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Tepetarla mevkiinde yol kenarına atılmış vaziyette bulundu. Yapılan soruşturmada şüpheliler Absar Uddin, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ile Türk vatandaşları Rıza Şalvarlıoğlu ve Sultan Masum tutuklandı. Davanın iddianamesinde bazı sanıkların Monirul İslam'ı 2 gün boyunca dövdüklerini ve bu nedenle hayatını kaybettiğini itiraf ettikleri belirtildi. Sanık Sayed Hossen'in, tutuksuz sanık Rıza Şalvarlıoğlu'dan İslam'ın cesedinin yol kenarında atmasını istediği ve bin lira karşılığında bunu yaptığı bildirildi.

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-Arşiv (21.01.2020)