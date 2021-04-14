Son dakika haberi: Afganistan'da 2021'in ilk üç ayında 573 sivil öldürüldü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan'da hükümete bağlı güvenlik güçleri ile Taliban arasında devam eden çatışmalar devam ederken, siviller Taliban'ın hedefi olmaya devam ediyor. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada, barış çabalarına rağmen yılın ilk 3 ayında 573 sivilin şiddet olaylarında hayatını kaybettiği ve bin 210 sivilin de yaralandığı duyuruldu. Söz konusu sayıların 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdiği belirtildi.

Sivil kayıpların yüzde 43.5'inden Taliban militanlarının, yüzde 25'inin hükümet yanlısı gruplardan, geri kalanından da terör örgütü DEAŞ'ın ve hükümet karşı grupların sorumlu olduğu aktarıldı. 2020'nin ilk çeyreğine göre hayatını kaybeden ve yaralanan kadınların sayısında yüzde 37, çocuk ölümlerinde ise yüzde 23 artış olduğu kaydedildi.

BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, "Barış için mümkün olan her fırsat değerlendirilmeli. Şiddetin seviyesi derhal azaltılmazsa 2021'de binlerce Afgan sivil tarafından öldürülmeye ve yaralanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - KABİL