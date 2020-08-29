Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü

Son dakika haberleri: Afganistan'ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patlatılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patlatılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama, sivilleri taşıyan araçta bulunan 13 kişinin ölümüne yol açtı. Patlama sonucu 6'sı çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamada yaralanan sivillerin ise hastanede tedavisi sürüyor. Yerel kaynaklar, bir düğün merasimine katılan sivillerin dönüşü esnasında Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. - KANDAHAR

Afganistan, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:52 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü - Son Dakika

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