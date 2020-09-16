Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Tahar'ın Kalafgan ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın, pazar yerinde patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Esir, patlamanın ardından pazar yerindeki 20 dükkanın kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Pazar, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

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