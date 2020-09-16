Son dakika haberi! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Tahar'ın Kalafgan ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın, pazar yerinde patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.
Esir, patlamanın ardından pazar yerindeki 20 dükkanın kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:25 - Kaynak: AA
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