Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mangel, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdul Rahman Mangel, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Ahmet Abad ilçesine bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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