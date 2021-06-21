Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdul Rahman Mangel, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Ahmet Abad ilçesine bağlı Atai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Mangel, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.
Kaynak: AA
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