Son dakika haberi: Afganistan'da bombalı saldırıda iki korucu öldü - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki korucu hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Herat'ın Goryan ilçesindeki korucu karakolunu hedef aldığını söyledi.

Katali, Taliban'ı sorumlu tuttuğu saldırıda iki korucunun yaşamını yitirdiğini, dört korucunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken, diğer yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.