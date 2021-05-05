Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü yaşamını yitirdi

05.05.2021 12:07
Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü yaşamını yitirdi, System.String[]

Son dakika haberler... Afganistan'ın Paktika vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, Sar Ravza İlçe Emniyet Müdürü Cuma Şah hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, Sar Ravza İlçe Emniyet Müdürü Cuma Şah hayatını kaybetti.

Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Aryen, basına yaptığı açıklamada, Sar Ravza İlçe Emniyet Müdürü Şah'ın, Divane Babai bölgesinde, bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Aryen, saldırıda emniyet müdürü Şah'ın yaşamını yitirdiğini, 3 korumasının ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bu sabah başkent Kabil'de, doktorların aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın barış için 2018 yılında yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu, yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Hisarcık, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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