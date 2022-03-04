Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

04.03.2022 19:45
Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Afganistan'da camide düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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