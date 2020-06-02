Son dakika haberi | Afganistan'da camide gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi'nde gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi'nde gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi'nde yerel saatle 19.25 sıralarında akşam namazının ardından bir canlı bomba kendini patlattı. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralanan cami imamı Ayaz Niyazi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cami, hastane ve sivil bölgelere saldırı insanlığa karşı cinayettir" denildi.

Açıklamada, "Afganistan düşmanları, Kabil şehrinin Wazir Akbar Khan Camisi'nde akşam namazının ardından terör saldırısı düzenleyerek Dr. Ayaz Niyazi'yi şehit etti" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin olaydan üzüntü duyduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatılması için talimat verdiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından Ruhullah Haşimi, "Akşam namazından sonra otururken bir patlama sesi duydum, dışarı çıktım. Dediler ki camide patlama oldu. Cami kapsını güvenlik güçleri sarmıştı ve kimseyi oradan geçirmiyorlardı. Daha sonra ambulans geldi ve yaralıları götürdü" şeklinde konuştu. - KABİL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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