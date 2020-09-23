Afganistan'da güvelik güçleri ile Taliban çatıştı: 11 ölü - Son Dakika

- Afganistan'da dün gece güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmalarda 7'si Afgan güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın Kunduz şehrinin Imam Sahib ilçesinde ve Herat şehrinin Paştun Zargun ilçesinde dün gece Afgan güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çatışma çıktı. Gece saatlerinde yaşanan çatışmalarda 7'si güvenlik gücü olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Taliban, ilk olarak Kunduz'un Imam Sahib ilçesinde 2 ayrı kontrol noktasına saldırdı. Taliban militanlarının baskının düzenlemesinin ardından güvenlik güçleri ile Taliban arasında çatışma çıktı. Imam Sahib İlçe Muhtarı Mahbubullah Sayyedi çıkan çatışmada 5 Afgan güvenlik görevlisi ile 4 militanın öldüğünü, 8 Afgan askeri ile 4 Taliban yaralandığını bildirdi. Sayyedi, Taliban militanlarının bölgedeki önemli yollar üzerinde üstünlük sağlamak için Afgan güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. Çatışmanın gerçekleştiği bölgelerde bulunan köylüler, dün gece Taliban militanlarının Afgan ordusunun kontrol noktalarına baskın düzenlemesinin ardından başlayan çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi.

Taliban ikinci olarak Herat'a bağlı Zargun ilçesinde bulunan kontrol noktasına saldırdı. Herat İl Emniyet Sözcüsü Jilani Farhad yaptığı açıklamada, Zargun ilçesinde çıkan çatışmada 2 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği ve 2 sivilin yaralandığını bildirdi.

(İHA)