Son dakika haberi... Afganistan'da İlçe Emniyet Müdürü öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere İlçe Emniyet Müdürü Ahmad Ömer Salih, Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Çardere ilçesinin Dubendi bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada Çardere İlçe Emniyet Müdürü Ahmad Ömer Salih ve 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.