Son dakika haberi... Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü
24.12.2020 18:13
Son dakika haber... Afganistan'ın Kapisa vilayetinde kadın hakları aktivisti Ferişte Kohistani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde kadın hakları aktivisti Ferişte Kohistani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada Kohistani'nin, Kapisa'nın Kohistan ilçesinin Deh Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Şuriş, saldırıda Kohistani'nin yaşamını yitirdiğini ve kardeşinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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