Son dakika haberi... Afganistan'da kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Şuriş, saldırıda Kohistani'nin yaşamını yitirdiğini ve kardeşinin yaralandığını belirtti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada Kohistani'nin, Kapisa'nın Kohistan ilçesinin Deh Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

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