Son dakika haberi | Afganistan'da Pakistan Konsolosluğu önünde izdiham: 15 ölü, 12 yaralı
21.10.2020 10:11
Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11'i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti. - KABİL
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