Son dakika haberi! Afganistan'da polislere silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulahad Velizadeh basına yaptığı açıklamada, Herat'ın İslam Kale gümrüğünde görev yapan 2 polisin, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Velizadeh, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana 'o çocuk senden değil' dedi

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi