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Son dakika haberi: Afganistan'da savaşan eski İngiliz askerlerin çekilmenin ardından intihar ettiği iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi: Afganistan'da savaşan eski İngiliz askerlerin çekilmenin ardından intihar ettiği iddiası

06.09.2021 14:07
Son dakika haberi: Afganistan'da savaşan eski İngiliz askerlerin çekilmenin ardından intihar ettiği iddiası, System.String[]

Son dakika haber: İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapmış eski bir İngiliz askerin intihar mektubunun sosyal medyada yayımlanması üzerine, İngiliz Silahlı Kuvvetleri ile mektubun doğruluğuna ilişkin inceleme başlattıklarını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapmış eski bir İngiliz askerin intihar mektubunun sosyal medyada yayımlanması üzerine, İngiliz Silahlı Kuvvetleri ile mektubun doğruluğuna ilişkin inceleme başlattıklarını bildirdi.

Bakanlığın Basın Ofisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yayımlanan ve Afganistan'da görev almış eski bir askere ait olduğu iddia edilen intihar mektubundan haberdarız. Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler, bu mektubun meşruiyetini dikkatle inceliyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, bugün Sky News'e yaptığı açıklamada, kendisinin Afganistan'a yaptığı son gezide yanında görev yapmış bir eski asker dahil İngiliz askerlerinin, geri çekilme ve bu ülkede yaşananlarla ilgili hissettiklerinden ötürü intihar ettiğini söyledikten yaklaşık 1 saat sonra katıldığı BBC yayınında ifadelerini düzelterek özür diledi.

Heappey, Sky News'te bahsettiği olayın yanlış olduğuna dair daha sonra bir dizi rapor aldıklarını söyleyerek, "Son birkaç gün içinde birinin canına kıydığının doğru olup olmadığına çok ama çok dikkatle bakıyoruz ancak bu mevzu, Afganistan'daki görevlerinin bir sonucu olarak son 10 yılda çok sayıda hizmet insanının canına kıydığı şeklinde çekilmemeli." ifadelerini kullandı.

"Savunma Bakanlığı intihar notunun gerçek olup olmadığını belirlemek için hızla çalışıyor"

Bakan Heappey, Sky News editörünün söz konusu iddiayla ilgili Twitter paylaşımlarını daha sonra sildiğini açıklamasının ardından yine Twitter'dan editörün paylaşımlarına yanıt vererek, doğru olmayabilecek bir şey söylediği için üzgün olduğunu dile getirdi.

Heappey, yorumlarının, birlikte çalıştığı ve 2009'daki son Afganistan turuna atıfta bulunan eski bir İngiliz asker tarafından bırakıldığı iddia edilen bir intihar notuna dayandığını söyledi.

Savunma Bakanlığı ve ordunun, söz konusu intihar notunun gerçek olup olmadığını belirlemek için hızla çalıştığına işaret eden Heappey, "Ancak ikimiz de biliyoruz ki Afganistan'daki hizmetlerinin bir sonucu olarak akıl sağlığı hastalıklarıyla mücadele ederken çok sayıda eski asker canına kıydı. Bu insanları zor zamanlarında desteklememiz gerektiğine dair ana mesajım duruyor." paylaşımında bulundu.

Bakan Heappey, ilk katıldığı Sky News programında, "Maalesef, son Afganistan turumda benimle birlikte görev yapan bir asker dahil Afganistan'da görev yapmış ve bu ülkede olanlarla ilgili hissettikleri duygular yüzünden canına kıyan askerler olduğunu biliyorum. Bu, benim gibi şu anda hükümette olan ve orada hizmet etmiş insanlar için son derece endişe verici ve üzücü ve eski askerler topluluğunun ne kadar acı çektiğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkeye döndükten yıllar sonra intihar eden İngiliz askerleri olduğu daha önce de gündeme gelmişti

İngiltere'de Mart 2020'de Times gazetesinde yayımlanan haberde, Afganistan'daki en kanlı muharebelerde yer alan eski askerler arasında intiharların arttığı belirtilmişti.

Henüz bazı soruşturmalar tamamlanmasa da son 2 ayda 14 askerin intihar ettiğinin belirlendiğine yer verilen haberde, intiharların, 2002-2014 yıllarında İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü Herrick Operasyonu'nda yer alan belirli bir grup arasında görüldüğü kaydedilmişti.

Dönemin Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer, yaptığı açıklamada, askerlerin ülkeye döndükten yıllar sonra intihar etmelerinin travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.

Haberde, ayrıca 2018 ve 2019'da toplamda 120'den fazla askerin intihar ettiği de hatırlatılmıştı.

Afganistan, İntihar, England, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Afganistan'da savaşan eski İngiliz askerlerin çekilmenin ardından intihar ettiği iddiası - Son Dakika


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