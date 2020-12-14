Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Farah'ın Laş ve Cuvayn ilçesindeki merkez camisinde imam olan Mevlevi Gulam Sahi'nin cami çıkışı kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

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