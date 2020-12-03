Son dakika haberi | Afganistan'da son bir ayda 134 sivil öldürüldü

Son dakika habere göre Afganistan'da Taliban militanlarınca son bir ayda düzenlenen çeşitli saldırılarda 134 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban militanlarınca son bir ayda düzenlenen çeşitli saldırılarda 134 sivil hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, ülke genelinde son bir ayda çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi. Saldırılarda 134 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 342 sivilin de yaralandığını belirtti. Militanların son bir ayda 16 intihar saldırısı düzenlediğini kaydeden Aryen, cinayet olarak nitelendirdiği Taliban'ın bu saldırılarının kabul edilir olmadığını vurguladı. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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