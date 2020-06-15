Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yuriş, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 12 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Kaysar ve Peştunkot ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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