Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban şeker fabrikasına saldırdı: 2 ölü - Son Dakika

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bulunan şeker fabrikasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, militanların Baglan'daki şeker fabrikasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Beşarat, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü, 8 militanın yaralandığını belirtti.

Beşarat, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken, diğer yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.