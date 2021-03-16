Son dakika haberi... Afganistan'da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde üniversite servis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde üniversite öğrencilerini ve öğretmenleri taşıyan servis aracına yerel saatle 08.40 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Ahmad Jawid Basharat yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin servis şoförü ve 1 üniversite öğrencisi olduğunu aktaran Basharat, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir grup saldırıyı üstlenmezken, silahlı saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi. - KABİL